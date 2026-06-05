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Эксперт назвал плюсы и минусы введения выплат за уход за внуками - РИА Новости, 05.06.2026
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16:14 05.06.2026
Эксперт назвал плюсы и минусы введения выплат за уход за внуками

Виноградов: выплаты за уход за внуками помогают родителям не выпадать из работы

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкДедушка с внуком
Дедушка с внуком - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Вера Костамо
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Дедушка с внуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками до трех лет, размер выплат может достигать 45,8 тысячи рублей.
  • По мнению генерального директора Pro-Vision Communications Владимира Виноградова, такие выплаты помогают молодым родителям не выпадать из работы и учебы, но несут риски для здоровья старшего поколения.
  • Другие регионы могут рассмотреть подобный опыт, но реализация будет зависеть от местных бюджетов и готовности старшего поколения ухаживать за детьми.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками помогают молодым родителям не выпадать из работы и учебы, но несут риски для здоровья старшего поколения и семейных отношений, рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.
Выплаты ввели в Кировской области. Бабушки и дедушки могут получать до 45,8 тысячи рублей за уход за внуками до трех лет. Регион стал первым в России, где появилась такая мера поддержки.
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"Это реальный шанс для молодых родителей не ставить крест на карьере. Но для бабушек уход за ребенком - это нагрузка, стресс и риски для здоровья", - сказал Виноградов "Газете.Ru".
По словам эксперта, для ребенка важно, чтобы главными взрослыми оставались мама и папа.
Виноградов добавил, что другие регионы могут присмотреться к этому опыту, но решение будет зависеть от местных бюджетов и готовности самих бабушек и дедушек брать на себя регулярный уход за детьми.
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