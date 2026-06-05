Эксперт назвал плюсы и минусы введения выплат за уход за внуками

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками до трех лет, размер выплат может достигать 45,8 тысячи рублей.

По мнению генерального директора Pro-Vision Communications Владимира Виноградова, такие выплаты помогают молодым родителям не выпадать из работы и учебы, но несут риски для здоровья старшего поколения.

Другие регионы могут рассмотреть подобный опыт, но реализация будет зависеть от местных бюджетов и готовности старшего поколения ухаживать за детьми.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками помогают молодым родителям не выпадать из работы и учебы, но несут риски для здоровья старшего поколения и семейных отношений, рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Выплаты ввели в Кировской области. Бабушки и дедушки могут получать до 45,8 тысячи рублей за уход за внуками до трех лет. Регион стал первым в России, где появилась такая мера поддержки.

"Это реальный шанс для молодых родителей не ставить крест на карьере. Но для бабушек уход за ребенком - это нагрузка, стресс и риски для здоровья", - сказал Виноградов "Газете.Ru"

По словам эксперта, для ребенка важно, чтобы главными взрослыми оставались мама и папа.