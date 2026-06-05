Путин оценил рост ВВП России в январе-апреле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2% , заявил президент РФ Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.