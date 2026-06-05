Путин оценил рост ВВП России в январе-апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВП России в апреле текущего года вырос на 1,3%, заявил президент РФ Владимир Путин.
- За период с января по апрель текущего года ВВП подрос на 0,2%, сообщил Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2% , заявил президент РФ Владимир Путин.
"ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%. За январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Копить ФНБ в рублях нет смысла, заявил Силуанов
Вчера, 16:26