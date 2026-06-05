Торговая архитектура уходит от первоначальных принципов ВТО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что глобальная торговая архитектура уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации.
- Заявление было сделано на пленарной сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глобальная торговая архитектура сегодня уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу выступает на пленарной сессии ПМЭФ.
"Глобальная торговая архитектура постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.