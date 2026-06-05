Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:10 05.06.2026
ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников

ВТБ и РЖД на ПМЭФ договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников

© Фото : Пресс-служба ВТБ“ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников
“ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВТБ
“ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на развитие системы социальной поддержки и образовательных программ для работников компании и их семей, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали на ПМЭФ-2026 генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Партнерство ВТБ и РЖД уже давно вышло за рамки классического банковского взаимодействия. Нас объединяет понимание масштаба России и особой ответственности перед сотрудниками – в какой бы точке страны они ни работали, мы стремимся создавать возможности для их профессионального развития и социальной поддержки. Продолжим совершенствовать совместные программы в интересах железнодорожников и их семей", — заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Ключевыми направлениями партнерства станут поддержка молодых работников, программы финансовой грамотности, а также совместные образовательные и профориентационные инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала и социальной инфраструктуры РЖД.
Стороны договорились о совместной реализации персональных программ поддержки работников РЖД и членов их семей, предусматривающих создание дополнительных условий и льгот.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)РЖДОлег БелозеровАндрей Костин (банкир)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала