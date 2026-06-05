“ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на развитие системы социальной поддержки и образовательных программ для работников компании и их семей, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали на ПМЭФ-2026 генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Партнерство ВТБ и РЖД уже давно вышло за рамки классического банковского взаимодействия. Нас объединяет понимание масштаба России и особой ответственности перед сотрудниками – в какой бы точке страны они ни работали, мы стремимся создавать возможности для их профессионального развития и социальной поддержки. Продолжим совершенствовать совместные программы в интересах железнодорожников и их семей", — заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Ключевыми направлениями партнерства станут поддержка молодых работников, программы финансовой грамотности, а также совместные образовательные и профориентационные инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала и социальной инфраструктуры РЖД.
Стороны договорились о совместной реализации персональных программ поддержки работников РЖД и членов их семей, предусматривающих создание дополнительных условий и льгот.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.