“ВТБ и РЖД договорились о развитии соцпрограмм для железнодорожников

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на развитие системы социальной поддержки и образовательных программ для работников компании и их семей, сообщает пресс-служба банка.

"Партнерство ВТБ и РЖД уже давно вышло за рамки классического банковского взаимодействия. Нас объединяет понимание масштаба России и особой ответственности перед сотрудниками – в какой бы точке страны они ни работали, мы стремимся создавать возможности для их профессионального развития и социальной поддержки. Продолжим совершенствовать совместные программы в интересах железнодорожников и их семей", — заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.