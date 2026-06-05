В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, есть пострадавшие

БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщает оперштаб региона.

По информации ведомства, в селе Дорогощь Грайворонского округа от детонации FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, в Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка беспилотник ударил по предприятию.