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В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.06.2026
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16:00 05.06.2026 (обновлено: 16:04 05.06.2026)
В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, есть пострадавшие

В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Ясные Зори Белгородской области мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации дрона ВСУ.
  • В других округах Белгородской области также зафиксированы случаи детонации FPV-дронов, в результате которых повреждены автомобиль и предприятие.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа от детонации дрона пострадали двое: мужчина и женщина. С осколочными ранениями плеча и ног их доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи женщина будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По информации ведомства, в селе Дорогощь Грайворонского округа от детонации FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, в Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка беспилотник ударил по предприятию.
В Шебекинском округе в районе поселка Маслова Пристань в результате детонации FPV-дрона посечена машина, добавили в оперштабе.
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