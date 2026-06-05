В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Ясные Зори Белгородской области мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации дрона ВСУ.
- В других округах Белгородской области также зафиксированы случаи детонации FPV-дронов, в результате которых повреждены автомобиль и предприятие.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина получили осколочные ранения из-за детонации дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа от детонации дрона пострадали двое: мужчина и женщина. С осколочными ранениями плеча и ног их доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи женщина будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода, мужчина продолжит лечение амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По информации ведомства, в селе Дорогощь Грайворонского округа от детонации FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, в Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка беспилотник ударил по предприятию.
В Шебекинском округе в районе поселка Маслова Пристань в результате детонации FPV-дрона посечена машина, добавили в оперштабе.