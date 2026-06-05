Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по зданию в Энергодаре, где расположены банк и почта - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 05.06.2026
ВСУ ударили по зданию в Энергодаре, где расположены банк и почта

ВСУ ударили по зданию в Энергодаре, где расположены банк, почта и приемная КПРФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по жилому зданию в Энергодаре, где на первом этаже расположены отделение банка, общественная приемная КПРФ и почта.
  • Пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ВСУ ночью ударили по зданию в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, где расположены приемная КПРФ, отделения банка и почты, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Ночью был удар по жилому зданию, где на первом этаже расположены ПСБ, общественная приемная КПРФ, отделение почты. В результате удара был пожар", - сказали в пресс-службе.
По данным администрации, в результате атаки пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарКПРФВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала