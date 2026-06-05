ВСУ ударили по зданию в Энергодаре, где расположены банк и почта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ВСУ ночью ударили по зданию в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, где расположены приемная КПРФ, отделения банка и почты, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.