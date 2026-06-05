ВСУ ударили по зданию в Энергодаре, где расположены банк и почта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по жилому зданию в Энергодаре, где на первом этаже расположены отделение банка, общественная приемная КПРФ и почта.
- Пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ВСУ ночью ударили по зданию в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, где расположены приемная КПРФ, отделения банка и почты, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Ночью был удар по жилому зданию, где на первом этаже расположены ПСБ, общественная приемная КПРФ, отделение почты. В результате удара был пожар", - сказали в пресс-службе.
По данным администрации, в результате атаки пострадавших нет.
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