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Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 05.06.2026
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14:01 05.06.2026 (обновлено: 15:39 05.06.2026)
Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 пленных бойцов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вернула 185 военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории.
  • Сейчас они находятся в Белоруссии.
  • После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию.
  • Посреднические усилия при обмене оказали ОАЭ.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнопленных, сообщили в Министерстве обороны.
«

"Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", — рассказали там.

Сейчас они находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию. Они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными состоялся 15 мая по формуле 205 на 205.
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