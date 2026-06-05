Россия и Украина провели обмен пленными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия вернула 185 военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории.
- Сейчас они находятся в Белоруссии.
- После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию.
- Посреднические усилия при обмене оказали ОАЭ.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнопленных, сообщили в Министерстве обороны.
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"Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", — рассказали там.
Сейчас они находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию. Они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными состоялся 15 мая по формуле 205 на 205.