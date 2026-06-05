Воробьев рассказал о реализации цифровых проектов в Московской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об осуществлении цифровых проектов в регионе на полях ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба областного правительства.

Благодаря полной автоматизации срок решения по ряду услуг (8) на региональном портале сократился с 7 дней до 1 минуты. В их числе оформление: выплаты многодетным семьям, на молочную кухню, а также социальной карты для проезда. К 2027 году планируется масштабировать проект еще на 68 услуг.

« "Цифровая трансформация для нас – не дань моде, а системная вдумчивая работа, которая помогает повышать эффективность в госуправлении и ключевых отраслях, высвобождать ресурсы, улучшать качество востребованных услуг и сервисов. В рамках профильной комиссии Госсовета мы постоянно общаемся с региональными командами и признательны президенту, федеральному правительству за поддержку наших инициатив, внимательное отношение ко всему, что сопровождает цифровизацию и внедрение технологий ИИ", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Он добавил, что с 2023 года правительство собирает лучшие практики по искусственному интеллекту на платформе "Цифровой регион". Сейчас там представлено 441 решение на основе технологии ИИ из 62 регионов. А также больше 320 цифровых решений из Подмосковья - там нет ИИ, но есть автоматизация, которая делает работу эффективнее. Что касается искусственного интеллекта, он помогает региону в здравоохранении, образовании и соцблоке, сельском хозяйстве, транспорте, ЖКХ, экологии, строительстве и госуправлении – всего внедрили 67 проектов по восьми направлениям. В этом году добавят еще 16. Общий экономический эффект превысил 3,2 миллиарда рублей.

В образовании внедрили "Цифровой помощник учителя", который анализирует рукописный текст – сочинения, диктанты, изложения. Время проверки одной работы сократилось с пяти минут до 20 секунд. Больше не надо носить с собой стопки тетрадей. Педагог может прямо в школе загрузить фотографии нужных страниц в систему, а нейросеть проанализирует данные, укажет ошибки и выставит предварительную оценку с комментарием по каждому ученику. Благодаря этому учителя могут тратить гораздо меньше сил на рутинную работу и уделять больше времени общению с детьми, а также повышению качества образовательного процесса.

Кроме этого, разработано мобильное приложение "Предшкола", его планируется запустить с 1 сентября. Оно объединит воспитателей и родителей: расписание, посещаемость, меню, фотоотчеты и цифровое портфолио детей - все в одном месте. Проект позволит автоматизировать комплектование детских садов и освободить воспитателей от ручного заполнения планов и табелей, на которое у них уходит до 176 часов в год.

Что касается здравоохранения, теперь в приложении "Добродел Здоровье" у пациентов появилась возможность самостоятельно расшифровывать анализы. ИИ-сервис автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований, а также дает рекомендации по выявленным отклонениям. Важно, что эта информация носит именно рекомендательный характер и не является медицинским заключением. В случае обнаружения проблемы решение о дальнейшей тактике лечения принимает врач. Услуга стала доступна жителям в начале года, и за это время ею воспользовались более 60 тысяч человек.

С заявлениями по земельным вопросам теперь помогает "Навигатор строительства", который заменил длинные анкеты с вопросами на персонализированные сценарии, чтобы давать более точные рекомендации. Он также позволяет отслеживать прогресс оформления документов в реальном времени.

Еще с помощью ИИ автоматизировали контроль за использованием земель. Мобильные комплексы с "умными камерами" позволили увеличить ежедневный охват проверок в пять раз, а точность обнаружения нарушений выросла с 60% до 90%. Сервис интегрирован с Росреестром и делает автоматическую рассылку уведомлений владельцам.

В сфере ЖКХ планируется запустить единую систему онлайн-мониторинга водозаборных узлов для ресурсоснабжающих организаций. В 2026-м году планируется интегрировать в цифровой контур более 4 тысяч объектов водоснабжения и водоотведения. Это позволит на 20% быстрее реагировать на аварийные ситуации. Такая работа уже проведена по котельным и центральным тепловым пунктам региона (охват - более 3,5 тысячи котельных и ЦТП). Если раньше данные о температуре и давлении на объектах поступали раз в час, то сегодня – каждые 15 минут. Эта информация помогает контролировать проведение гидравлических испытаний, актуализировать схемы теплоснабжения и определять приоритетные участки для ремонта и модернизации.