Опыт волонтерской работы Смоленской области переймут другие регионы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт волонтерской работы Смоленской области будут использовать в других субъектах страны, сообщает губернатор региона Василий Анохин.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Смоленская область и платформа "Добро.рф" подписали соглашение о реализации стратегической инициативы "Добро – норма жизни".

« "Региональные меры поддержки и практики смоленских волонтеров войдут в общий методический конструктор инициативы. Они станут частью национальной базы", – написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".

Анохин добавил, что Смоленская область получит доступ к аналитическим инструментам, чтобы отслеживать ключевые показатели развития добровольчества. На основе этих данных подготовят индивидуальную "дорожную карту" и определят, кто отвечает за каждое мероприятие.

Реализовывать инициативу будут органы власти — по направлениям добровольчества, молодежной политики, образования и промышленности. А также муниципалитеты, бюджетные учреждения, Общественная палата и некоммерческие организации.