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Опыт волонтерской работы Смоленской области переймут другие регионы - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:51 05.06.2026
Опыт волонтерской работы Смоленской области переймут другие регионы

Опыт работы смоленских волонтеров будет передан другим регионам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опыт волонтерской работы Смоленской области будут использовать в других субъектах страны, сообщает губернатор региона Василий Анохин.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Смоленская область и платформа "Добро.рф" подписали соглашение о реализации стратегической инициативы "Добро – норма жизни".
«
"Региональные меры поддержки и практики смоленских волонтеров войдут в общий методический конструктор инициативы. Они станут частью национальной базы", – написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".
Анохин добавил, что Смоленская область получит доступ к аналитическим инструментам, чтобы отслеживать ключевые показатели развития добровольчества. На основе этих данных подготовят индивидуальную "дорожную карту" и определят, кто отвечает за каждое мероприятие.
Реализовывать инициативу будут органы власти — по направлениям добровольчества, молодежной политики, образования и промышленности. А также муниципалитеты, бюджетные учреждения, Общественная палата и некоммерческие организации.
Анохин подчеркнул, что для Смоленской области это не просто статус пилотной площадки, а реальный инструмент для системного роста.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинОбщество
 
 
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