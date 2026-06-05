Диетолог рассказал, как правильно подбирать минеральную воду

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минеральную воду нужно подбирать по состоянию здоровья и составу, а условно универсальной, которую можно пить в небольших количествах любому, является "Ессентуки‑4", рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Диетолог отметил, что у каждой минералки в зависимости от состава свои цели и задачи. Даже универсальная вода имеет свою минерализацию и влияет на организм, добавил Поляков.