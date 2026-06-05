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Диетолог рассказал, как правильно подбирать минеральную воду - РИА Новости, 05.06.2026
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14:58 05.06.2026 (обновлено: 15:07 05.06.2026)
Диетолог рассказал, как правильно подбирать минеральную воду

Диетолог Поляков: минеральную воду нужно подбирать по состоянию здоровья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минеральную воду следует подбирать по состоянию здоровья и составу, так как разные воды имеют разные показания к применению.
  • Условно универсальной минеральной водой, которую можно пить в небольших количествах любому человеку, является «Ессентуки‑4».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минеральную воду нужно подбирать по состоянию здоровья и составу, а условно универсальной, которую можно пить в небольших количествах любому, является "Ессентуки‑4", рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению. Одну можно пить при гастрите, другая стимулирует желчеотток, третья поддерживает электролитный баланс. Для лечения минеральная вода всегда подбирается врачом. Есть условно универсальная минералка, которую можно в небольших количествах принимать любому, например, "Ессентуки‑4", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
Диетолог отметил, что у каждой минералки в зависимости от состава свои цели и задачи. Даже универсальная вода имеет свою минерализацию и влияет на организм, добавил Поляков.
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