Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минеральную воду следует подбирать по состоянию здоровья и составу, так как разные воды имеют разные показания к применению.
- Условно универсальной минеральной водой, которую можно пить в небольших количествах любому человеку, является «Ессентуки‑4».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минеральную воду нужно подбирать по состоянию здоровья и составу, а условно универсальной, которую можно пить в небольших количествах любому, является "Ессентуки‑4", рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению. Одну можно пить при гастрите, другая стимулирует желчеотток, третья поддерживает электролитный баланс. Для лечения минеральная вода всегда подбирается врачом. Есть условно универсальная минералка, которую можно в небольших количествах принимать любому, например, "Ессентуки‑4", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
Диетолог отметил, что у каждой минералки в зависимости от состава свои цели и задачи. Даже универсальная вода имеет свою минерализацию и влияет на организм, добавил Поляков.
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