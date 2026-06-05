ЕК получила письмо 11 стран ЕС с просьбой ограничить выдачу виз россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия получила письмо от 11 европейских стран с просьбой ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.
- ЕК предложит новые ограничивающие меры в ответ на просьбу стран Шенгенской зоны.
- В 2025 году страны ЕС выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что стало рекордом с начала 2022 года.
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Еврокомиссия получила письмо одиннадцати европейских стран с просьбой ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, предложит новые ограничивающие меры, сообщил в пятницу представитель ЕК Маркус Ламмерт.
Газета Politico сообщила в четверг, что ряд стран Европы в преддверии сезона летних поездок призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан.
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"Могу подтвердить, что мы получили письмо от 11 государств Шенгенской зоны", - сказал Ламмерт на брифинге, добавив, что просьба стран также обсуждалась на прошедшей накануне встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.
По словам представителя, Еврокомиссия в качестве реакции на письмо предложит новые ограничения для россиян в вопросе получения шенгенских виз.
В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
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