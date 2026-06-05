Пропавшая в Таиланде ветеринар из России вышла на связь

Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавшая на Пхукете ветеринарный врач из Приморья Дарья вышла на связь с родственниками, сообщив, что встретила мужчину.

По словам Дарьи, у нее украли паспорт, телефон, деньги и драгоценности, а также за последние полтора месяца она потеряла 10 килограммов веса и несколько раз обращалась за медицинской помощью.

Друзья пропавшей считают, что с ней случилась беда, и планируют проверить место, где она находится.

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пропавшая в Таиланде ветеринарный врач из Приморья Дарья вышла на связь с родственниками и рассказала, что встретила мужчину, сообщила в своем канале в "Дзен" лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Шерстобоева 1 июня рассказала РИА Новости, что 43-летняя Дарья из Артема в Приморье, приехавшая в Таиланд в начале апреля в двухмесячный отпуск, пропала на туристическом острове Пхукет . Перед этим 25 мая Дарья позвонила подруге по видеосвязи и сказала шепотом, что не может громко говорить, потому что вокруг охранники ее бойфренда, и что она с ним отправляется с Пхукета на Мальдивы . С тех пор она на связь не выходила. Шерстобоева также отметила, что за две недели до последнего звонка Дарья сказала подруге, что собирается переслать ей доверенность на продажу своей квартиры в Анапе , которая покупалась как инвестиция, так как она "собирается купить дом в Испании".

"Накануне мы получаем сообщение в нашей поисковой группе: "Даша вышла на связь". Правда, с чужого телефона с арабским номером… она пишет, что у нее украли паспорт, мобилу, деньги, драгоценности. В этот же день примерно в течение часа Дарья была на связи с мамой и подругой с того же чужого телефона", - написала Шерстобоева.

По ее словам, девушка рассказала им, что встретила мужчину – диджея в ночном клубе, "скоро сватовство, едут к родственникам".

Волонтер отметила, что, со слов Дарьи, та за последние полтора месяца потеряла 10 килограммов веса. За это время она пять раз была в отделении полиции, три раза в госпитале - с ожогом медузы, укусом обезьяны, падала в обморок в участке.