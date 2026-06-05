Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в Таиланде ветеринар из России вышла на связь - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 05.06.2026
Пропавшая в Таиланде ветеринар из России вышла на связь

Пропавшая на Пхукете ветеринар из России вышла на связь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшая на Пхукете ветеринарный врач из Приморья Дарья вышла на связь с родственниками, сообщив, что встретила мужчину.
  • По словам Дарьи, у нее украли паспорт, телефон, деньги и драгоценности, а также за последние полтора месяца она потеряла 10 килограммов веса и несколько раз обращалась за медицинской помощью.
  • Друзья пропавшей считают, что с ней случилась беда, и планируют проверить место, где она находится.
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пропавшая в Таиланде ветеринарный врач из Приморья Дарья вышла на связь с родственниками и рассказала, что встретила мужчину, сообщила в своем канале в "Дзен" лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Шерстобоева 1 июня рассказала РИА Новости, что 43-летняя Дарья из Артема в Приморье, приехавшая в Таиланд в начале апреля в двухмесячный отпуск, пропала на туристическом острове Пхукет. Перед этим 25 мая Дарья позвонила подруге по видеосвязи и сказала шепотом, что не может громко говорить, потому что вокруг охранники ее бойфренда, и что она с ним отправляется с Пхукета на Мальдивы. С тех пор она на связь не выходила. Шерстобоева также отметила, что за две недели до последнего звонка Дарья сказала подруге, что собирается переслать ей доверенность на продажу своей квартиры в Анапе, которая покупалась как инвестиция, так как она "собирается купить дом в Испании".
Отели на побережье Паттайи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Пропавший в Таиланде россиянин вернулся к семье сам через три дня
2 июня, 20:40
"Накануне мы получаем сообщение в нашей поисковой группе: "Даша вышла на связь". Правда, с чужого телефона с арабским номером… она пишет, что у нее украли паспорт, мобилу, деньги, драгоценности. В этот же день примерно в течение часа Дарья была на связи с мамой и подругой с того же чужого телефона", - написала Шерстобоева.
По ее словам, девушка рассказала им, что встретила мужчину – диджея в ночном клубе, "скоро сватовство, едут к родственникам".
Волонтер отметила, что, со слов Дарьи, та за последние полтора месяца потеряла 10 килограммов веса. За это время она пять раз была в отделении полиции, три раза в госпитале - с ожогом медузы, укусом обезьяны, падала в обморок в участке.
"На сегодняшний день у нас есть примерная локация (со слов Дарьи), где она находится. Это Пхукет, район Бангла роуд. Друзья, которые знают Дашу с детства как чрезвычайно ответственного человека, уверены, с ней случилась беда. По телефону она им что-то явно недоговаривает", - отметила Шерстобоева, уточнив, что планирует проверить локацию, где находится девушка.
Таиланд. Город Паттайя - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Волонтеры в Таиланде разыскивают пропавшего в декабре россиянина
28 апреля, 15:57
 
Пхукет (остров)ТаиландРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала