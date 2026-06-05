Будапешт назвал условие приостановки процесса вступления Киева в ЕС

БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Если Украина не выполнит свои обязательства по восстановлению прав венгров Закарпатья, процесс ее вступления в ЕС остановится на первой главе переговоров, заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди.