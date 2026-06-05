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Будапешт назвал условие приостановки процесса вступления Киева в ЕС - РИА Новости, 05.06.2026
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15:31 05.06.2026 (обновлено: 15:38 05.06.2026)
Будапешт назвал условие приостановки процесса вступления Киева в ЕС

Кабмин Венгрии: вступление Украины в ЕС остановится при срыве договоренностей

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Процесс вступления Украины в ЕС остановится, если она не выполнит обязательства по восстановлению прав венгров Закарпатья, заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди.
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Если Украина не выполнит свои обязательства по восстановлению прав венгров Закарпатья, процесс ее вступления в ЕС остановится на первой главе переговоров, заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди.
"Конечно, венгерская сторона запросила гарантии выполнения своих условий и требований... Гарантии в том, что их действительно включат в материалы процесса вступления в ЕС. Таким образом, первый блок переговоров сейчас откроется, Венгрия этому не препятствует, но по завершении первого блока будет представлен отчет, все ли там выполнено. Если это не будет выполнено, то процесс вступления остановится", - сказала Сонди на правительственном брифинге.
По ее словам, остановка процесса "очевидно, не в интересах украинской стороны", поэтому если Украина "хочет вступить в Евросоюз в долгосрочной перспективе, через 10-15 лет, она должна выполнить обязательства, которые она сейчас согласовала с венгерской стороной".
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