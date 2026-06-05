UCI выдал россиянам нейтральный статус в командных турнирах

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"Сняты ограничения по нейтральному статусу с юниоров – 17-18 лет. Для участия в первенстве мира и первенстве Европы. У взрослых допускаются в командных видах, но в нейтральном статусе, без формы и гимна. Но допущены до участия на чемпионате мира в командных видах. С 1 июля смогут выступать. А у юниоров нейтральный статус снят. Плюс все сопровождающие на юниорских соревнованиях тоже без нейтрального статуса", - сказал Ковпанец.