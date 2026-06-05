UCI выдал россиянам нейтральный статус в командных турнирах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение о допуске российских спортсменов до командных турниров в нейтральном статусе.
- Новые правила UCI планируют ввести 1 июля.
- UCI также отменил все ограничения в отношении велосипедистов из Белоруссии.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение о допуске российских спортсменов до командных турниров в нейтральном статусе, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Сергей Ковпанец.
В Италии с 2 по 4 июня прошло заседание руководящего комитета UCI. Новые правила планируют ввести 1 июля. Европейский союз велосипедистов (UEC) также внесет соответствующие изменения в документы.
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"Сняты ограничения по нейтральному статусу с юниоров – 17-18 лет. Для участия в первенстве мира и первенстве Европы. У взрослых допускаются в командных видах, но в нейтральном статусе, без формы и гимна. Но допущены до участия на чемпионате мира в командных видах. С 1 июля смогут выступать. А у юниоров нейтральный статус снят. Плюс все сопровождающие на юниорских соревнованиях тоже без нейтрального статуса", - сказал Ковпанец.
UCI также отменил все ограничения в отношении велосипедистов из Белоруссии. Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК), отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.
UCI в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.