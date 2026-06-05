Лондон отказался от участия в программе оборонных кредитов НАТО, пишут СМИ

Как сообщил изданию генеральный директор отраслевого объединения Make UK Defence Эндрю Киннибург, если страна не присоединится к инициативе, ее не будут рассматривать в качестве поставщика оборудования для закупок, финансируемых через DSRB. Make UK Defence публично призвала Ривз присоединиться к программе, чтобы привлечь дополнительные средства в оборонный сектор, так как членство может открыть британским компаниям доступ к контрактам на миллиарды фунтов стерлингов, в том числе для малых и средних предприятий.