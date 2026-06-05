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Лондон отказался от участия в программе оборонных кредитов НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2026
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11:43 05.06.2026
Лондон отказался от участия в программе оборонных кредитов НАТО, пишут СМИ

Telegraph: Британия отказалась от участия в программе оборонных кредитов НАТО

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания отказалась от участия в программе оборонных кредитов для стран НАТО — Банке обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).
  • Министр финансов Рэйчел Ривз отклонила предложение из-за несогласия с первоначальным требованием финансирования в 1 миллиард евро.
  • Отказ от участия в программе может лишить британские компании возможности участвовать в закупках, финансируемых через DSRB, и получить доступ к контрактам на миллиарды фунтов стерлингов.
ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости. Великобритания отказалась от участия в программе оборонных кредитов для стран НАТО Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), сообщает издание Telegraph.
Монреале проходят международные переговоры о предлагаемом Банке обороны, безопасности и устойчивости (DSRB)… (Министр финансов Рэйчел – ред.) Ривз отклонила предложение, не согласившись с первоначальным требованием финансирования в 1 миллиард евро", - говорится в статье.
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Отмечается, что это произошло несмотря на то что премьер Канады, где будет располагаться штаб-квартира программы, Марк Карни лоббировал присоединение к ней Великобритании.
Как сообщил изданию генеральный директор отраслевого объединения Make UK Defence Эндрю Киннибург, если страна не присоединится к инициативе, ее не будут рассматривать в качестве поставщика оборудования для закупок, финансируемых через DSRB. Make UK Defence публично призвала Ривз присоединиться к программе, чтобы привлечь дополнительные средства в оборонный сектор, так как членство может открыть британским компаниям доступ к контрактам на миллиарды фунтов стерлингов, в том числе для малых и средних предприятий.
"Эта ситуация напоминает провалившиеся переговоры Великобритании с ЕС о присоединении к фонду SAFE в размере 150 миллиардов евро, что также препятствует полноценному участию британских компаний", - пишет издание.
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