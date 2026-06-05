Лондон отказался от участия в программе оборонных кредитов НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания отказалась от участия в программе оборонных кредитов для стран НАТО — Банке обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).
- Министр финансов Рэйчел Ривз отклонила предложение из-за несогласия с первоначальным требованием финансирования в 1 миллиард евро.
- Отказ от участия в программе может лишить британские компании возможности участвовать в закупках, финансируемых через DSRB, и получить доступ к контрактам на миллиарды фунтов стерлингов.
ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости. Великобритания отказалась от участия в программе оборонных кредитов для стран НАТО Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), сообщает издание Telegraph.
"В Монреале проходят международные переговоры о предлагаемом Банке обороны, безопасности и устойчивости (DSRB)… (Министр финансов Рэйчел – ред.) Ривз отклонила предложение, не согласившись с первоначальным требованием финансирования в 1 миллиард евро", - говорится в статье.
Отмечается, что это произошло несмотря на то что премьер Канады, где будет располагаться штаб-квартира программы, Марк Карни лоббировал присоединение к ней Великобритании.
Как сообщил изданию генеральный директор отраслевого объединения Make UK Defence Эндрю Киннибург, если страна не присоединится к инициативе, ее не будут рассматривать в качестве поставщика оборудования для закупок, финансируемых через DSRB. Make UK Defence публично призвала Ривз присоединиться к программе, чтобы привлечь дополнительные средства в оборонный сектор, так как членство может открыть британским компаниям доступ к контрактам на миллиарды фунтов стерлингов, в том числе для малых и средних предприятий.
"Эта ситуация напоминает провалившиеся переговоры Великобритании с ЕС о присоединении к фонду SAFE в размере 150 миллиардов евро, что также препятствует полноценному участию британских компаний", - пишет издание.