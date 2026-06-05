Рейтинг@Mail.ru
Ведяхин: база бизнес-клиентов Сбера на новых территориях выросла на 84% - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
18:41 05.06.2026 (обновлено: 19:03 05.06.2026)
Ведяхин: база бизнес-клиентов Сбера на новых территориях выросла на 84%

Зампредправления Сбера Ведяхин: банк расширяет присутствие на новых территориях

© Фото : пресс-служба СбераПервый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ-2026
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба Сбера
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сбер нарастил базу корпоративных клиентов на новых территориях на 84% - до 27 тысяч, там открыто 53 офиса для бизнеса, выдано более 32 тысяч корпоративных карт, сообщил в ходе ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса на новых территориях. Активная клиентская база в ЛНР уже превысила 10 тысяч, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях приближается к 17 тысячам. Мы делаем все возможное, чтобы предпринимателям было комфортно вести бизнес здесь... Для этого у нас есть и ресурсы, и экспертиза, и желание самих предпринимателей работать с надежным финансовым партнером", - привели в банке слова Ведяхина.
По его словам, экономика новых регионов продолжает динамично развиваться. Важную роль играют свободная экономическая зона, льготные кредитные программы, а также растущее доверие бизнеса к финансовым институтам.
Сбер последовательно расширяет присутствие в новых регионах, предлагая предпринимателям полный спектр расчетных, кредитных и инвестиционных продуктов. При этом особое внимание уделяется программам льготного кредитования и поддержке предприятий в ключевых отраслях экономики, заключил Ведяхин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026СберСбербанк РоссииЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала