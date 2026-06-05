Ведяхин: база бизнес-клиентов Сбера на новых территориях выросла на 84%

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сбер нарастил базу корпоративных клиентов на новых территориях на 84% - до 27 тысяч, там открыто 53 офиса для бизнеса, выдано более 32 тысяч корпоративных карт, сообщил в ходе ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса на новых территориях. Активная клиентская база в ЛНР уже превысила 10 тысяч, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях приближается к 17 тысячам. Мы делаем все возможное, чтобы предпринимателям было комфортно вести бизнес здесь... Для этого у нас есть и ресурсы, и экспертиза, и желание самих предпринимателей работать с надежным финансовым партнером", - привели в банке слова Ведяхина.