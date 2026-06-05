Названа дата появления российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Краткий пересказ от РИА ИИ Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в сентябре 2026 года.

В октябре 2025 года подан пакет документов в Минздрав для получения временного регистрационного удостоверения вакцины «Аллергарда».

Сейчас идет третья фаза клинических исследований вакцины, которая показала высокую безопасность и хорошую переносимость.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года, это означает, что она появится на российском рынке, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Аллергарда" - это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина... В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть мы подадим документы только в конце 2027 года. При этом, если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке", - сказала Скворцова

Она также отметила, что в настоящее время идет третья фаза клинических исследований российской вакцины от аллергии, а в июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.

"Используем мы "Аллергарду" в той дозировке, которая доказала максимальную эффективность - это 80 миллиграммов. И по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, - это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления", - уточнила глава агентства.

России. Рекомбинантная вакцина "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработана Институтом иммунологии ФМБА