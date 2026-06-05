Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев: Узбекистан формирует все условия для глобальных инвестиций - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
18:04 05.06.2026
Мирзиеев: Узбекистан формирует все условия для глобальных инвестиций

Мирзиеев: Узбекистан последовательно формирует условия для глобальных инвестиций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что республика формирует все условия для глобальных инвестиций.
  • Глава республики отметил настроенность на долгосрочные инвестиционные проекты и подчеркнул значимость экономического и стратегического сотрудничества с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Республика Узбекистан формирует все условия для глобальных инвестиций и делает это последовательно, заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент республики Шавкат Мирзиеев.
Узбекистане последовательно формируются все условия для глобальных инвестиций", - сказал Мирзиеев ходе своего выступления.
Глава республики отметил настроенность на долгосрочные инвестиционные проекты. Президент подчеркнул их значимость, отмечая при этом экономическое и стратегическое сотрудничество с РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Миризеев рассказал о росте совокупных доходов населения Узбекистана
Вчера, 17:34
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
 
ПМЭФ-2026В миреУзбекистанРоссияШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала