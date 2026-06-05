Мирзиеев: Узбекистан формирует все условия для глобальных инвестиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что республика формирует все условия для глобальных инвестиций.
- Глава республики отметил настроенность на долгосрочные инвестиционные проекты и подчеркнул значимость экономического и стратегического сотрудничества с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Республика Узбекистан формирует все условия для глобальных инвестиций и делает это последовательно, заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент республики Шавкат Мирзиеев.
"В Узбекистане последовательно формируются все условия для глобальных инвестиций", - сказал Мирзиеев ходе своего выступления.
Глава республики отметил настроенность на долгосрочные инвестиционные проекты. Президент подчеркнул их значимость, отмечая при этом экономическое и стратегическое сотрудничество с РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.