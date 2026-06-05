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Глава ЕК выступила с призывом к членам ЕС в отношении расширения блока - РИА Новости, 05.06.2026
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16:26 05.06.2026
Глава ЕК выступила с призывом к членам ЕС в отношении расширения блока

Фон дер Ляйен призвала усилить пропаганду расширения ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-участницы ЕС и кандидатов на вступление усилить пропаганду расширения Евросоюза.
  • Власти в ряде стран ЕС не хотят вступления новых членов, опасаясь волны недовольства среди населения.
  • 75% жителей ЕС против идеи ускоренного вступления Украины, а 32% — вообще отвергают идею вхождения страны в состав блока, показал январский опрос венгерского исследовательского центра Szazadveg.
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-участницы блока и кандидатов на вступление усилить пропаганду расширения Евросоюза.
Ранее издание Politico сообщало, что власти в ряде стран ЕС не хотят вступления новых членов, опасаясь волны недовольства среди населения. Газета отмечала, что Евросоюзу будет сложно убедить нынешних членов принять в свои ряды бедные страны, такие как Украина, поскольку, скорее всего, те будут получать из бюджета больше, чем в него вносить.
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"Страны-кандидаты должны объяснять своим гражданам привилегии от расширения, но с нашей стороны также страны-члены должны тоже объяснять своим гражданам привилегии от расширения", - сказала фон дер Ляйен на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Черногории. Трансляция велась на сайте ЕК.
Страны-кандидаты могут десятки лет ждать вступления в ЕС. Получение статуса кандидата – лишь начало длительного пути. На этом фоне звучащие в ЕС предложения об ускоренном вступлении Украины в объединение встречает сопротивление. В том числе это может вызывать разочарование кандидатов, которые ждут членства уже долгие годы.
Январский опрос венгерского исследовательского центра Szazadveg показал, что 75% жителей ЕС против идеи ускоренного вступления Украины, а 32% - вообще отвергают идею вхождения страны в состав блока.
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