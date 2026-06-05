Глава ЕК выступила с призывом к членам ЕС в отношении расширения блока

Страны-кандидаты могут десятки лет ждать вступления в ЕС. Получение статуса кандидата – лишь начало длительного пути. На этом фоне звучащие в ЕС предложения об ускоренном вступлении Украины в объединение встречает сопротивление. В том числе это может вызывать разочарование кандидатов, которые ждут членства уже долгие годы.