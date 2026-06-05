Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
- Пользователи соцсети X раскритиковали ее заявление, подчеркивая, что дрон был украинским.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
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"Дура, это украинский дрон! Вы создали монстра на Украине, теперь придется мириться с тем, что у вас в тылу будут орудовать их беспилотники. Вы вместе с террористами киевского режима уничтожаете Европу", — написала @Xohi1260.
"Это прямое последствие вашего отказа от мирной сделки и вранья о том, что Украина нас защищает", — пожаловался @Xwitter1Drew.
"Удар украинского дрона по Румынии. Вся ваша ложь об этом факте не поменяет этого, воинственная мымра", — указал @imprisonedinuk.
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"Медведев в одном был прав — Европой правят идиоты", — подытожил @Denilsonmarlei.
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина. В ведомстве подчеркнули, что объект не является частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных министерством национальной обороны в районе Черного моря. Дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде Констанцы.