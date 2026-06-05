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"Создали монстра". Слова фон дер Ляйен о России вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 05.06.2026
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14:42 05.06.2026

"Создали монстра". Слова фон дер Ляйен о России вызвали переполох в Сети

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
  • Пользователи соцсети X раскритиковали ее заявление, подчеркивая, что дрон был украинским.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию во взрыве беспилотника в румынском порту Констанца.
«
"Дура, это украинский дрон! Вы создали монстра на Украине, теперь придется мириться с тем, что у вас в тылу будут орудовать их беспилотники. Вы вместе с террористами киевского режима уничтожаете Европу", — написала @Xohi1260.
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"Это прямое последствие вашего отказа от мирной сделки и вранья о том, что Украина нас защищает", — пожаловался @Xwitter1Drew.
"Удар украинского дрона по Румынии. Вся ваша ложь об этом факте не поменяет этого, воинственная мымра", — указал @imprisonedinuk.
«
"Медведев в одном был прав — Европой правят идиоты", — подытожил @Denilsonmarlei.
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина. В ведомстве подчеркнули, что объект не является частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных министерством национальной обороны в районе Черного моря. Дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде Констанцы.
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