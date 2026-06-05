Ульянов призвал МАГАТЭ уйти от двойных стандартов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ уйти от практики двойных стандартов при оценке атак на ядерные объекты.
- Ульянов призвал МАГАТЭ одинаково решительно осуждать любые военные удары по мирным ядерным объектам в любой точке мира.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уйти от практики двойных стандартов при оценке атак на ядерные объекты.
"Именно МАГАТЭ является для этого оптимальной площадкой. Особая роль здесь принадлежит его гендиректору (Рафаэлю Гросси - ред.)", - заметил Ульянов.