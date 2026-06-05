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Ульянов призвал МАГАТЭ уйти от двойных стандартов - РИА Новости, 05.06.2026
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17:19 05.06.2026 (обновлено: 17:31 05.06.2026)
Ульянов призвал МАГАТЭ уйти от двойных стандартов

Ульянов: МАГАТЭ надо уйти от двойных стандартов в оценке атак на ядерные объекты

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ уйти от практики двойных стандартов при оценке атак на ядерные объекты.
  • Ульянов призвал МАГАТЭ одинаково решительно осуждать любые военные удары по мирным ядерным объектам в любой точке мира.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уйти от практики двойных стандартов при оценке атак на ядерные объекты.
"Мы настоятельно призываем руководство и директивные органы МАГАТЭ уйти от практики двойных стандартов и занять единую, последовательную и твердую позицию в данном вопросе", - заявил Ульянов в ходе специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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В этой связи он призвал МАГАТЭ одинаково решительно и без оглядки на политическую конъюнктуру осуждать любые военные удары по мирным ядерным объектам — будь то в России, в Иране, в ОАЭ или в любой другой точке мира.
"Именно МАГАТЭ является для этого оптимальной площадкой. Особая роль здесь принадлежит его гендиректору (Рафаэлю Гросси - ред.)", - заметил Ульянов.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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МАГАТЭВ миреРоссияВенаИранМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль Гросси
 
 
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