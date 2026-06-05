Зону поиска школьников, пропавших в Ульяновске, расширили

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Зона поисков двух пропавших в Ульяновске школьников расширена на территорию Самарской области, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Ульяновской области.

Следователи попросили рыбаков и отдыхающих на Волге обращать внимание на вещи и предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков, к примеру, одежду. В этом случае следует немедленно обратиться в правоохранительные органы или экстренные службы.