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Зону поиска школьников, пропавших в Ульяновске, расширили - РИА Новости, 05.06.2026
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12:30 05.06.2026
Зону поиска школьников, пропавших в Ульяновске, расширили

Зону поиска пропавших в Ульяновске школьников расширили на Самарскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зону поисков двух школьников, пропавших в Ульяновске, расширили на территорию Самарской области.
  • Поиски ведутся на постоянной основе, задействованы службы МЧС и Следственного комитета, применяются специальные средства.
  • Следователи попросили рыбаков и отдыхающих на Волге обращать внимание на вещи и предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков.
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Зона поисков двух пропавших в Ульяновске школьников расширена на территорию Самарской области, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Ульяновской области.
Спасатели и правоохранители ищут двух 14-летних подростков, которые собирались в ночь на 23 марта перейти по льду Волги из Заволжского района Ульяновска в Ленинский район. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве, в качестве основной версии рассматривается утопление в воде.
"Расширилась (зона поиска – ред.) вниз по течению от границ Ульяновской область до Самары, Саратова. Поиски не прекращались все это время. Они велись и ведутся на постоянной основе, задействованы службы МЧС, Следственного комитета, применяются средства специальные: дроны, радиоэхолокаторы, водолазы также обследуют акваторию Волги", - рассказали агентству в следственном управлении.
Следователи попросили рыбаков и отдыхающих на Волге обращать внимание на вещи и предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков, к примеру, одежду. В этом случае следует немедленно обратиться в правоохранительные органы или экстренные службы.
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