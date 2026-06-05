Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что НАТО, оказывая "помощь" Киеву, способствует продлению конфликта и ставит под угрозу жизни украинцев.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО, оказывая "помощь" Киеву, способствует продлению конфликта и ставит под угрозу жизни украинцев, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
В пятницу издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву. Вопрос обсуждался на прошедшей в четверг в Люксембурге встрече глав МВД стран ЕС. Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются "безопасными".
Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.