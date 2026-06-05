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"До последнего украинца". На Западе выступили с пугающим заявлением - РИА Новости, 05.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 05.06.2026
"До последнего украинца". На Западе выступили с пугающим заявлением

Диесен: страны НАТО ведут борьбу до последнего украинца

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что НАТО, оказывая "помощь" Киеву, способствует продлению конфликта и ставит под угрозу жизни украинцев.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО, оказывая "помощь" Киеву, способствует продлению конфликта и ставит под угрозу жизни украинцев, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Борьба НАТО до последнего украинца... <…> лидеры стран блока оказывают давление на киевские власти с целью снижения призывного возраста, в то время как ЕС также обязался "помочь" Украине, отправив беженцев обратно домой, чтобы они погибли", — написал он в соцсети X.
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять саммит по Украине
Вчера, 12:32
Профессор также напомнил, что НАТО сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году и бойкотировала дипломатию с самого начала спецоперации России на Украине.
В пятницу издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву. Вопрос обсуждался на прошедшей в четверг в Люксембурге встрече глав МВД стран ЕС. Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются "безопасными".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Россия и США продолжают общение по Украине, заявил Песков
Вчера, 11:47
Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В МИД призвали Европу выдвинуть конкретные идеи для диалога по Украине
Вчера, 10:03
 
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