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Минобороны рассказало подробности о спасенных с Украины российских солдатах - РИА Новости, 05.06.2026
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14:07 05.06.2026 (обновлено: 14:08 05.06.2026)
Минобороны рассказало подробности о спасенных с Украины российских солдатах

МО: спасенные с Украины российские солдаты находятся в Белоруссии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании Министерства обороны РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих из украинского плена.
  • Возвращенные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны в пятницу сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
"Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - говорится в сообщении.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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