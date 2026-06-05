Минобороны рассказало подробности о спасенных с Украины российских солдатах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих из украинского плена.
- Возвращенные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны в пятницу сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
"Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - говорится в сообщении.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.