Минобороны рассказало подробности о спасенных с Украины российских солдатах

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщило Минобороны РФ.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.