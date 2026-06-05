ВСУ потеряли более 2360 военных в зоне "Центра" за неделю

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе противника, что привело к потере ВСУ свыше 2 360 боевиков, 23 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.