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ВСУ потеряли более 2360 военных в зоне "Центра" за неделю - РИА Новости, 05.06.2026
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12:11 05.06.2026 (обновлено: 12:15 05.06.2026)
ВСУ потеряли более 2360 военных в зоне "Центра" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 2360 военных в зоне "Центра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Центр» за неделю улучшили тактическое положение.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ, включая механизированные, егерскую, аэромобильную, штурмовую, воздушно-десантную бригады, штурмовые полки, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии.
  • Потери противника составили более 2360 военнослужащих и значительное количество боевой техники.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе противника, что привело к потере ВСУ свыше 2 360 боевиков, 23 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии", - говорится в недельной сводке российского ведомства.
"За неделю потери противника на данном направлении составили более 2360 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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