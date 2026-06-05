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ВСУ потеряли свыше 3045 военных в зоне действия "Востока" за неделю - РИА Новости, 05.06.2026
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12:10 05.06.2026 (обновлено: 12:16 05.06.2026)
ВСУ потеряли свыше 3045 военных в зоне действия "Востока" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 3045 военных в зоне действия "Востока" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБМП-2М в зоне проведения спецоперации
БМП-2М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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БМП-2М в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Восток» за неделю нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
  • ВСУ потеряли более 3045 военных, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.
  • В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3045 военных, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
«

"В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в недельной сводке российского министерства.

"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3045 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны.
В ведомстве напомнили, что на этой неделе в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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