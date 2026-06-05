ВСУ потеряли свыше 3045 военных в зоне действия "Востока" за неделю

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3045 военных, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.