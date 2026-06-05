Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» за неделю нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- ВСУ потеряли более 3045 военных, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.
- В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3045 военных, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3045 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны.
В ведомстве напомнили, что на этой неделе в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области.
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22 июня 2022, 17:18