Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Запад» продолжили активные наступательные действия.
- Потери ВСУ за неделю с 30 мая по 5 июня составили более 1325 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" в течение недели продолжала активные наступательные действия, потери ВСУ составили более 1325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Запад" продолжили активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
"Потери ВСУ на данном направлении составили более 1325 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 20 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства за период с 30 мая по 5 июня.
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