В Удмуртии в ДТП с двумя автомобилями погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Удмуртии произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
- В результате аварии погибли пять человек, включая двоих детей, еще пять человек госпитализированы.
УФА, 5 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, еще пять человек госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, лобовое столкновение двух автомобилей произошло на дороге "Костино - Камбарка" на территории Сарапульского района Удмуртской Республики.
"В результате дорожной аварии погибли оба водителя, а также пассажиры автомобилей - 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Кроме того, с полученными травмами госпитализированы пять пассажиров, в том числе пятилетняя девочка, добавили в Госавтоинспекции Удмуртии.