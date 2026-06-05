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В Удмуртии в ДТП с двумя автомобилями погибли пять человек - РИА Новости, 05.06.2026
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08:45 05.06.2026 (обновлено: 09:46 05.06.2026)
В Удмуртии в ДТП с двумя автомобилями погибли пять человек

В Удмуртии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

© Госавтоинспекция Удмуртии/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием двух автомобилей в Удмуртии
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Госавтоинспекция Удмуртии/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Удмуртии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Удмуртии произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
  • В результате аварии погибли пять человек, включая двоих детей, еще пять человек госпитализированы.
УФА, 5 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, еще пять человек госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, лобовое столкновение двух автомобилей произошло на дороге "Костино - Камбарка" на территории Сарапульского района Удмуртской Республики.
"В результате дорожной аварии погибли оба водителя, а также пассажиры автомобилей - 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Кроме того, с полученными травмами госпитализированы пять пассажиров, в том числе пятилетняя девочка, добавили в Госавтоинспекции Удмуртии.
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ПроисшествияСарапульский районУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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