Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Франции планирует провести симуляцию давления на ведомство со стороны СМИ и общества в гипотетической кризисной ситуации, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственную базу контрактов.

"Организация имитации давления СМИ и общества в ходе учений по управлению кризисными ситуациями в интересах министерства вооруженных сил и по делам ветеранов", - говорится в описании тендера, с помощью которого французское оборонное ведомство рассчитывает найти подрядчика.