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Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ - РИА Новости, 05.06.2026
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04:12 05.06.2026
Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ

РИА Новости: Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Франции планирует провести симуляцию давления на ведомство со стороны СМИ и общества в гипотетической кризисной ситуации.
  • Моделирование общественного и медийного давления планируется провести в Париже до 17 июня.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Франции планирует провести симуляцию давления на ведомство со стороны СМИ и общества в гипотетической кризисной ситуации, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственную базу контрактов.
"Организация имитации давления СМИ и общества в ходе учений по управлению кризисными ситуациями в интересах министерства вооруженных сил и по делам ветеранов", - говорится в описании тендера, с помощью которого французское оборонное ведомство рассчитывает найти подрядчика.
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Моделирование общественного и медийного давления планируется провести в Париже, поиск организатора тренировочных мероприятий открыт до 17 июня, следует из карточки, размещенной в базе контрактов. Чем обусловлена необходимость подобных учений, не уточняется.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила свои оборонные расходы и активизировала военную политику.
В январе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Парижем на оборону и развитие вооруженных сил, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти. По словам французского лидера, к 2027 году оборонный бюджет республики достигнет 64 миллиарда евро.
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