Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владимирской области раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное в 2005 году.

Обвинение предъявили 56-летнему жителю города Вязники, в следах крови на месте преступления обнаружили его ДНК.

Мужчина сознался в содеянном, дело направили в суд.

ТУЛА, 5 июн – РИА Новости. Правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное во Владимирской области в 2005 году, сообщили пресс-службы СУСК и прокуратуры региона в " Правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное во Владимирской области в 2005 году, сообщили пресс-службы СУСК и прокуратуры региона в " Максе ".

"Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя города Вязники . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием)", - сообщила прокуратура.

По данным ведомства, тело 16-летней девушки нашли в июне 2005 года в квартире одного из домов города Вязники. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя 20 лет в следах крови, найденных на месте преступления, обнаружили ДНК-профиль мужчины, которого ранее допрашивали как свидетеля. Он не вызывал у сотрудников подозрений, так как работал в органах исполнения наказаний и казался законопослушным гражданином.

В пресс-службе СУСК России по Владимирской области сообщили, что обвиняемый, проиграв в автоматах крупную сумму и будучи в алкогольном опьянении, пришел в дом матери в Вязниках. Услышав в подъезде музыку из квартиры знакомой, где могла быть одна ее 16-летняя дочь, он позвонил в звонок.

Когда девочка открыла, мужчина изнасиловал ее, а затем убил, нанеся не менее 14 ножевых ранений и 17 ударов табуретом, руками и ногами. Смерть наступила от кровопотери из-за раны шеи. После этого фигурант постирал одежду у матери, затем вернулся и нанес жертве несколько посмертных ножевых ранений, добавляет следственное управление.