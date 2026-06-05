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Во Владимирской области раскрыли убийство, совершенное в 2005 году - РИА Новости, 05.06.2026
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11:28 05.06.2026
Во Владимирской области раскрыли убийство, совершенное в 2005 году

Во Владимирской области раскрыли совершенное в 2005 году убийство девушки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владимирской области раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное в 2005 году.
  • Обвинение предъявили 56-летнему жителю города Вязники, в следах крови на месте преступления обнаружили его ДНК.
  • Мужчина сознался в содеянном, дело направили в суд.
ТУЛА, 5 июн – РИА Новости. Правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное во Владимирской области в 2005 году, сообщили пресс-службы СУСК и прокуратуры региона в "Максе".
"Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя города Вязники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием)", - сообщила прокуратура.
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По данным ведомства, тело 16-летней девушки нашли в июне 2005 года в квартире одного из домов города Вязники. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя 20 лет в следах крови, найденных на месте преступления, обнаружили ДНК-профиль мужчины, которого ранее допрашивали как свидетеля. Он не вызывал у сотрудников подозрений, так как работал в органах исполнения наказаний и казался законопослушным гражданином.
В пресс-службе СУСК России по Владимирской области сообщили, что обвиняемый, проиграв в автоматах крупную сумму и будучи в алкогольном опьянении, пришел в дом матери в Вязниках. Услышав в подъезде музыку из квартиры знакомой, где могла быть одна ее 16-летняя дочь, он позвонил в звонок.
Когда девочка открыла, мужчина изнасиловал ее, а затем убил, нанеся не менее 14 ножевых ранений и 17 ударов табуретом, руками и ногами. Смерть наступила от кровопотери из-за раны шеи. После этого фигурант постирал одежду у матери, затем вернулся и нанес жертве несколько посмертных ножевых ранений, добавляет следственное управление.
"Мужчина признался в совершении убийства и рассказал об обстоятельствах содеянного в ходе проверки показаний на месте. В настоящее время он продолжает оставаться под стражей. По результатам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", - добавляет ведомство.
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