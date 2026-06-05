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Источник: Турция не получала предложений насчет встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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13:37 05.06.2026
Источник: Турция не получала предложений насчет встречи Путина и Зеленского

РИА Новости: Турция не получала предложений насчет встречи Путина с Зеленским

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция не получала конкретных предложений по организации встречи по Украине на уровне лидеров.
АНКАРА, 5 июн – РИА Новости. Турция не получала конкретных предложений от сторон по организации встречи по Украине на уровне лидеров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Турция всегда выражала готовность принять саммит по Украине на уровне лидеров, заявил в четверг РИА Новости источник в турецком правительстве, комментируя письмо Зеленского.
"Пока не было (предложений – ред.)", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о наличии конкретных предложений.
Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. Ранее Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин ознакомился с письмом Зеленского, сообщил Песков
Вчера, 11:50
 
В миреТурцияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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