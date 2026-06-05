Источник: Турция не получала предложений насчет встречи Путина и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция не получала конкретных предложений по организации встречи по Украине на уровне лидеров.
АНКАРА, 5 июн – РИА Новости. Турция не получала конкретных предложений от сторон по организации встречи по Украине на уровне лидеров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Турция всегда выражала готовность принять саммит по Украине на уровне лидеров, заявил в четверг РИА Новости источник в турецком правительстве, комментируя письмо Зеленского.
"Пока не было (предложений – ред.)", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о наличии конкретных предложений.
Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. Ранее Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.