Источник: Турция не получала предложений насчет встречи Путина и Зеленского

АНКАРА, 5 июн – РИА Новости. Турция не получала конкретных предложений от сторон по организации встречи по Украине на уровне лидеров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Пока не было (предложений – ред.)", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о наличии конкретных предложений.