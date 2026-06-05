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"Автоваз" и "Билайн" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:39 05.06.2026
"Автоваз" и "Билайн" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации

"Автоваз" и "Билайн" договорились о партнерстве в отрасли цифровизации на ПМЭФ

© Фото : Пресс-служба "Билайн""Автоваз" и "Билайн" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации
Автоваз и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Билайн"
"Автоваз" и "Билайн" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Автоваз" и "Билайн" планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации, сообщает пресс-служба оператора.
Соглашение о сотрудничестве подписали президент отечественного автопроизводителя Максим Соколов и генеральный директор оператора Сергей Анохин на Петербургском международном экономическом форуме.
Партнерство позволит объединить компетенции компаний в области промышленной цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры и защиты данных. Совместная работа будет направлена на повышение эффективности производственных и управленческих процессов, развитие цифровых сервисов и укрепление технологической независимости российского автопрома.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут усиление защиты данных, внедрение гибких облачных решений, развитие мобильных сетей LTE/5G* для сервисов нового поколения, а также применение лучших практик импортозамещения и цифровой трансформации.
"Сотрудничество с “Билайном” позволит объединить отраслевую экспертизу партнера в сфере телекоммуникаций с нашими задачами по автоматизации процессов. Подписанное сегодня соглашение - важный шаг к построению гибкой современной ИТ-инфраструктуры, отвечающей принципам технологического суверенитета", — указал Соколов.
Анохин отметил, что перед промышленностью сегодня стоят сложные задачи, требующие высокого уровня цифровой зрелости.
"Наше сотрудничество с “Автовазом” направлено на объединение компетенций “Билайна” в области защищенной инфраструктуры и облачных технологий с производственным опытом партнера. Рассчитываем, что совместная работа позволит предложить решения, отвечающие текущим запросам предприятия по автоматизации процессов и обеспечению технологической независимости", — приводит пресс-служба слова Анохина.
*LTE (Long Term Evolution) — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.
5G — это пятое поколение мобильной связи (от англ. fifth generation — пятое поколение). Стандарт разработан для повышения скорости передачи данных, снижения задержек и увеличения количества подключаемых устройств по сравнению с предыдущими поколениями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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