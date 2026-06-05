Зампред КНР отметил необходимость отстаивания основных ценностей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что в условиях односторонних действий и протекционизма международное сообщество особо нуждается в отстаивании основных ценностей.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.