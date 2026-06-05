Зампред КНР отметил необходимость отстаивания основных ценностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил о необходимости отстаивать основные ценности и принципы многосторонности в условиях протекционизма.
- Хань Чжэн выступил с этим заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что в условиях односторонних действий и протекционизма международное сообщество особо нуждается в отстаивании основных ценностей.
"В условиях протекционизма международное сообщество как никогда востребовано в отстаивании ключевых ценностей, основополагающих принципов многосторонности. Мы должны придерживаться подлинной многосторонности, содействовать равному участию всех, равному принятию решений и использованию выгоды", - заявил Хань Чжэн, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.