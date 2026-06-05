В Севастополе отменили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе отменили пятую за день воздушную тревогу, которая продлилась более часа.
- После отмены тревоги в регионе возобновляется движение транспорта, в том числе морского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу, которая стала пятой за день, отменили в Севастополе, она продлилась более часа, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В регионе возобновляется движение транспорта, в том числе морского.
Тревога была объявлена в 14.52 мск, она стала пятой за пятницу.
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