В Севастополе отменили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе отменили пятую за день воздушную тревогу, которая продлилась более часа.

После отмены тревоги в регионе возобновляется движение транспорта, в том числе морского.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу, которая стала пятой за день, отменили в Севастополе, она продлилась более часа, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс"

В регионе возобновляется движение транспорта, в том числе морского.