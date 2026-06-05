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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2026
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16:12 05.06.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу

На территории Севастополя отменили воздушную тревогу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Город-герой Севастополь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отменили пятую за день воздушную тревогу, которая продлилась более часа.
  • После отмены тревоги в регионе возобновляется движение транспорта, в том числе морского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу, которая стала пятой за день, отменили в Севастополе, она продлилась более часа, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
В регионе возобновляется движение транспорта, в том числе морского.
Тревога была объявлена в 14.52 мск, она стала пятой за пятницу.
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