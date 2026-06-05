В Новосибирске прошла премьера оперы "Травиата" режиссера Сергея Новикова

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Сергея Новикова.

Музыкальным руководителем проекта стал Михаил Татарников, а премьерные показы прошли под управлением дирижера Филиппа Селиванова.

В центре спектакля — Виолетта Валери, чья судьба раскрывается через страх, любовь и чувство собственного достоинства, а главную партию на первом премьерном показе исполнила Екатерина Бегунович.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Сергея Новикова. Один из самых известных оперных сюжетов режиссер прочитал через литературный источник — роман Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", сохранив психологическую природу истории и сместив акцент с привычной мелодрамы на внутреннюю трагедию героини.

Музыкальным руководителем проекта стал Михаил Татарников. Премьерные показы прошли под управлением дирижера Филиппа Селиванова.

Стыд и чистота Виолетты

В центре спектакля — Виолетта Валери, чья судьба раскрывается через страх, любовь и чувство собственного достоинства.

© Фото предоставлено Новосибирским театром оперы и балета/Роман Мельников Сцена из оперы "Травиата" © Фото предоставлено Новосибирским театром оперы и балета/Роман Мельников Сцена из оперы "Травиата"

Главную партию на первом премьерном показе исполнила Екатерина Бегунович. Ее героиня далека от образа светской красавицы, который часто сопровождает эту роль. Перед зрителем появляется молодая женщина, осознающая хрупкость своего положения и цену каждого принятого решения.

Роскошь и агония Парижа

Постановка разворачивается в пространстве, где внешнее благополучие постепенно уступает место тревоге и одиночеству. Визуальное решение спектакля подчеркивает этот контраст. Роскошь парижских салонов соседствует с ощущением внутренней пустоты, а сценическое оформление становится частью драматургии наряду с музыкой и вокалом.

Особую роль играет массовая сцена. Хор, артисты миманса и балета формируют образ общества, которое внимательно следит за каждым шагом героини и одновременно выносит ей свой приговор. На этом фоне история любви Виолетты и Альфреда превращается в размышление о праве человека оставаться собой вопреки общественным ожиданиям.

"Травиата" Сергея Новикова