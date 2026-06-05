Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске прошла премьера оперы "Травиата" режиссера Сергея Новикова - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:36 05.06.2026 (обновлено: 21:31 05.06.2026)
В Новосибирске прошла премьера оперы "Травиата" режиссера Сергея Новикова

В Новосибирске прошла яркая премьера оперы "Травиата" режиссера Сергея Новикова

© Фото предоставлено Новосибирским театром оперы и балета/Роман МельниковСцена из оперы "Травиата"
Сцена из оперы Травиата - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото предоставлено Новосибирским театром оперы и балета/Роман Мельников
Сцена из оперы "Травиата"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Сергея Новикова.
  • Музыкальным руководителем проекта стал Михаил Татарников, а премьерные показы прошли под управлением дирижера Филиппа Селиванова.
  • В центре спектакля — Виолетта Валери, чья судьба раскрывается через страх, любовь и чувство собственного достоинства, а главную партию на первом премьерном показе исполнила Екатерина Бегунович.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Сергея Новикова. Один из самых известных оперных сюжетов режиссер прочитал через литературный источник — роман Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", сохранив психологическую природу истории и сместив акцент с привычной мелодрамы на внутреннюю трагедию героини.
Музыкальным руководителем проекта стал Михаил Татарников. Премьерные показы прошли под управлением дирижера Филиппа Селиванова.

Стыд и чистота Виолетты

В центре спектакля — Виолетта Валери, чья судьба раскрывается через страх, любовь и чувство собственного достоинства.
© Фото предоставлено Новосибирским театром оперы и балета/Роман МельниковСцена из оперы "Травиата"
Сцена из оперы Травиата - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото предоставлено Новосибирским театром оперы и балета/Роман Мельников
Сцена из оперы "Травиата"
Главную партию на первом премьерном показе исполнила Екатерина Бегунович. Ее героиня далека от образа светской красавицы, который часто сопровождает эту роль. Перед зрителем появляется молодая женщина, осознающая хрупкость своего положения и цену каждого принятого решения.

Роскошь и агония Парижа

Постановка разворачивается в пространстве, где внешнее благополучие постепенно уступает место тревоге и одиночеству. Визуальное решение спектакля подчеркивает этот контраст. Роскошь парижских салонов соседствует с ощущением внутренней пустоты, а сценическое оформление становится частью драматургии наряду с музыкой и вокалом.
Особую роль играет массовая сцена. Хор, артисты миманса и балета формируют образ общества, которое внимательно следит за каждым шагом героини и одновременно выносит ей свой приговор. На этом фоне история любви Виолетты и Альфреда превращается в размышление о праве человека оставаться собой вопреки общественным ожиданиям.

"Травиата" Сергея Новикова

Новая "Травиата" в НОВАТе следует авторскому замыслу Верди и одновременно предлагает современный взгляд на знакомый сюжет. В центре внимания оказываются темы достоинства, общественного осуждения и нравственной чистоты — вопросы, которые спустя полтора века после создания оперы продолжают звучать удивительно остро.
Выставка Вера Мухина: диалоги, грани в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Неизвестная Мухина: что скрывалось за монументальным образом скульптора
Вчера, 08:00
 
КультураКультураНовости культурыНовосибирскПарижДжузеппе ВердиСергей НовиковМихаил ТатарниковТравиатачто посмотретькуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала