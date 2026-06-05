Дискуссия "Стратегии развития: есть ли альтернативы?" Прямая трансляция

Трансформация глобальных геоэкономических условий требует от экономики России динамизма и гибкости. Правительству и бизнесу предстоит найти баланс между скоростью роста и его устойчивостью, новые области развития и источники капитала для реализации их потенциала. Поиск сбалансированной экономической стратегии потребует решительности и переосмысления догм. Для значительной части бизнеса рост издержек и слабый спрос оказывают давление на рентабельность — ключевой источник капитала для инвестиций. Ускорение инвестиций играет решающую роль в период, когда технологическая гонка между странами-лидерами превращается в борьбу за будущее.