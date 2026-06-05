Путин напомнил, как Трамп воспитывал Зеленского

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Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума прокомментировал "открытое письмо" Владимира Зеленского.

Путин отметил, что Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского и указывал ему на дресс-код.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Все видели, как президент США Дональд Трамп занимался воспитанием Владимира Зеленского, указывал ему на дресс-код, напомнил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства поблагодарил Трампа за "работу" над манерами Зеленского, отметив при этом, что "есть еще над чем работать".