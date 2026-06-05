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Путин напомнил, как Трамп воспитывал Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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18:41 05.06.2026 (обновлено: 20:19 05.06.2026)
Путин напомнил, как Трамп воспитывал Зеленского

Путин: Трамп на глазах у всего мира воспитывал Зеленского

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума прокомментировал "открытое письмо" Владимира Зеленского.
  • Путин отметил, что Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского и указывал ему на дресс-код.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Все видели, как президент США Дональд Трамп занимался воспитанием Владимира Зеленского, указывал ему на дресс-код, напомнил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Все видели, как Дональд (Трамп - ред.) на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код", - сказал Путин в ходе заседания, комментируя "открытое письмо" Владимира Зеленского.
Глава государства поблагодарил Трампа за "работу" над манерами Зеленского, отметив при этом, что "есть еще над чем работать".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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