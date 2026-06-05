Посол США заявил, что Трамп не собирался вторгаться в Гренландию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер утверждает, что слова президента Дональда Трампа о возможном вторжении в Гренландию были истолкованы неправильно.
- По словам Паздера, заявления Трампа помогли привлечь внимание к стратегическому значению Гренландии, но не должны были восприниматься буквально.
- Госсекретарь США Марко Рубио ранее отметил, что Гренландия «пока что» является частью Дании.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер утверждает, что президент США Дональд Трамп не собирался нарушать территориальную целостность Гренландии, а его слова о возможном вторжении были истолкованы неправильно, сообщает газета Politico.
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"Это было истолковано так, будто мы якобы угрожали территориальной целостности Гренландии... Президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгаться", - приводит газета слова посла на форуме по экономической безопасности в Брюсселе.
По словам Паздера, заявления Трампа помогли привлечь внимание к вопросу о важном стратегическом значении Гренландии для укрепления совместной безопасности, но не должны были восприниматься так буквально, говорится в публикации.
Говоря о реакции Европы на заявления Трампа, он привел аналогию с капучино.
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"Когда вы берете капучино, вы берете его ради кофе, а не ради пенки. Поэтому давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. И многое из этого - просто пенка", - пояснил он.
Комментарий Паздера прозвучал после того, как госсекретарь США Марко Рубио в среду отметил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.