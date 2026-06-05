Новак рассказал о мерах по стабилизации топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ о том, что дополнительные меры по стабилизации топливного рынка России уже обсуждены.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по стабилизации топливного рынка России уже обсуждены, решения принимаются, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Отвечая на вопрос, готовятся ли новые меры поддержки топливного рынка, Новак сказал: "Все у нас уже обсуждено, решения принимаем постоянно по этому направлению. Штаб (по нефтепродуктам - ред.) работает, все нормально".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.