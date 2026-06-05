Новак рассказал о мерах по стабилизации топливного рынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по стабилизации топливного рынка России уже обсуждены, решения принимаются, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.