Рейтинг@Mail.ru
Глава AmCham высказался о прокладке тоннеля под Беринговым проливом - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:53 05.06.2026
Глава AmCham высказался о прокладке тоннеля под Беринговым проливом

Глава AmCham Эйджи: строительство тоннеля под Беринговым проливом – добрый знак

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на ПМЭФ-2022
Президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФПИ планирует подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив.
  • Президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи считает решение о начале работ по прокладке тоннеля добрым знаком.
  • По мнению Эйджи, проект строительства тоннеля свидетельствует о рабочем и деловом состоянии отношений между Россией и США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Решение о начале работ по прокладке тоннеля под Беринговым проливом - добрый знак, свидетельство того, что отношения между Россией и Вашингтоном находятся сегодня в рабочем, деловом состоянии, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил ранее в пятницу РИА Новости, что РФПИ подпишет соглашение с компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив.
Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах по тоннелю между Россией и США
Вчера, 16:07
"В то время, когда многие логистические связи в мире рушатся, решение начать работы по строительству тоннеля под Беринговым проливом, выглядит на этом фоне добрым знаком",- сказал глава AmCham в кулуарах ПМЭФ.
По словам Эйджи, этот проект, о котором давно идет речь, не только уникален, поскольку соединит напрямую две части света, Евразию с Америкой. "Он свидетельствует о том, что, несмотря на всю сложность, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся сегодня в рабочем, деловом состоянии",- заметил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
3 ноября 2025, 05:04
 
ПМЭФ-2026Берингов проливРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAmCham
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала