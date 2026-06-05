Глава AmCham высказался о прокладке тоннеля под Беринговым проливом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Решение о начале работ по прокладке тоннеля под Беринговым проливом - добрый знак, свидетельство того, что отношения между Россией и Вашингтоном находятся сегодня в рабочем, деловом состоянии, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.