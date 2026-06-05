Глава AmCham высказался о прокладке тоннеля под Беринговым проливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФПИ планирует подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив.
- Президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи считает решение о начале работ по прокладке тоннеля добрым знаком.
- По мнению Эйджи, проект строительства тоннеля свидетельствует о рабочем и деловом состоянии отношений между Россией и США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Решение о начале работ по прокладке тоннеля под Беринговым проливом - добрый знак, свидетельство того, что отношения между Россией и Вашингтоном находятся сегодня в рабочем, деловом состоянии, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил ранее в пятницу РИА Новости, что РФПИ подпишет соглашение с компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив.
"В то время, когда многие логистические связи в мире рушатся, решение начать работы по строительству тоннеля под Беринговым проливом, выглядит на этом фоне добрым знаком",- сказал глава AmCham в кулуарах ПМЭФ.
По словам Эйджи, этот проект, о котором давно идет речь, не только уникален, поскольку соединит напрямую две части света, Евразию с Америкой. "Он свидетельствует о том, что, несмотря на всю сложность, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся сегодня в рабочем, деловом состоянии",- заметил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
3 ноября 2025, 05:04