По его словам, днем девушка искренне улыбалась соратникам на закрытых совещаниях, а по вечерам собирала для кураторов тайны беглой оппозиции. "Диктофонные записи, сливы из секретных чатов и внутренние документы. Никаких угрызений совести. Просто мелкая подработка. Вся суть ее блестящей карьеры – громко кричать о свободе на камеру, чтобы потом продать своих же за кадром", - отметил он.