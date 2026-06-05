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Агент КГБ Белоруссии рассказал, как завербовал сторонницу Тихановской - РИА Новости, 05.06.2026
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13:43 05.06.2026
Агент КГБ Белоруссии рассказал, как завербовал сторонницу Тихановской

Сторонница Тихановской передавала информацию КГБ, думая, что работает на СБУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Роман Протасевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонница Светланы Тихановской Алина Харисова передавала информацию о белорусской оппозиции КГБ Белоруссии.
  • Харисова считала, что работает на СБУ.
  • За передачу информации она получала криптовалюту.
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Сторонница беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской передавала информацию о внутренней кухне белорусской оппозиции КГБ Белоруссии, считая, что работает на СБУ, рассказал считавшийся оппозиционером сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич.
Протасевич рассказал, что сторонница Тихановской Алина Харисова получила запрос якобы от СБУ "сливать" внутреннюю кухню белорусской оппозиции. На деле Харисова передавала всю информацию сотруднику белорусского КГБ под прикрытием.
"Кулуарные решения, грызня в руководстве, теневые финансовые потоки, переписки из закрытых чатов. Все то, к чему советник имеет доступ по долгу службы. Никаких закладок и шпионских камней – просто сиди, слушай и передавай кураторам. Взамен – криптовалюта. Долго наш "человек с позицией" не раздумывал. Ударили по рукам. Классическая вербовка прошла успешно", - сказал Протасевич в эфире авторской программы "Без прикрытия" на телеканале СТВ.
По его словам, днем девушка искренне улыбалась соратникам на закрытых совещаниях, а по вечерам собирала для кураторов тайны беглой оппозиции. "Диктофонные записи, сливы из секретных чатов и внутренние документы. Никаких угрызений совести. Просто мелкая подработка. Вся суть ее блестящей карьеры – громко кричать о свободе на камеру, чтобы потом продать своих же за кадром", - отметил он.
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