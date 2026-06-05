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Россиянка Октябрева пробилась в финал юниорского "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Теннис
 
14:29 05.06.2026 (обновлено: 14:39 05.06.2026)
Россиянка Октябрева пробилась в финал юниорского "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Октябрева пробилась в финал юниорского "Ролан Гаррос"

© Фото : Пресс-служба FFTРоссийская теннисистка Алиса Октябрева
Российская теннисистка Алиса Октябрева - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба FFT
Российская теннисистка Алиса Октябрева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
  • В полуфинале Октябрева обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 5:7, 6:4, 6:3.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
В матче полуфинала турнира Октябрева, посеянная под 12-м номером, обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут.
В финале 17-летняя Октябрева сыграет против второй сеяной китаянки Сунь Синьжань.
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