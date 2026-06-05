Россиянка Октябрева пробилась в финал юниорского "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
- В полуфинале Октябрева обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 5:7, 6:4, 6:3.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
В матче полуфинала турнира Октябрева, посеянная под 12-м номером, обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут.
В финале 17-летняя Октябрева сыграет против второй сеяной китаянки Сунь Синьжань.