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Ярославский губернатор рассказал о планах по развитию большого тенниса - РИА Новости, 05.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:25 05.06.2026
Ярославский губернатор рассказал о планах по развитию большого тенниса

Ярославский губернатор Евраев рассказал о планах по развитию большого тенниса

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Евраев на ПМЭФ-2026
Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Призер Олимпийских игр Надежда Петрова примет участие в развитии большого тенниса в Ярославской области, соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве с Центром развития большого тенниса Надежды Петровой. Соглашение предусматривает совместную работу по созданию условий для развития детско-юношеского тенниса и популяризации этого вида спорта в Ярославской области, по привлечению жителей к регулярным занятиям спортом", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По словам губернатора, отдельно прорабатывается возможность открытия в регионе филиала школы большого тенниса.
"Сейчас ведется подбор площадок, базовых организаций и источников финансирования проекта. Со своей стороны окажем проекту всю необходимую поддержку. Уверен, что совместная работа поможет воспитать новых талантливых спортсменов и укрепить спортивные традиции Ярославской области", - подчеркнул Евраев.
Надежда Петрова поблагодарила Михаила Евраева за поддержку и выразила уверенность, что партнерство станет долгосрочным и принесет реальные результаты.
Тема развития спорта стала одной из ключевых и в ходе работы на стенде Минспорта России, сообщает пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев рассказал о результатах, которых удалось добиться Ярославской области за последние годы: в регионе работает около 100 аккредитованных спортивных федераций, за последние годы создано 25 новых спортивных объектов. Регион также регулярно принимает и является организатором крупных всероссийских и международных турниров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевПМЭФ
 
 
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