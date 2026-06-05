Ярославский губернатор рассказал о планах по развитию большого тенниса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Призер Олимпийских игр Надежда Петрова примет участие в развитии большого тенниса в Ярославской области, соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве с Центром развития большого тенниса Надежды Петровой. Соглашение предусматривает совместную работу по созданию условий для развития детско-юношеского тенниса и популяризации этого вида спорта в Ярославской области, по привлечению жителей к регулярным занятиям спортом", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

По словам губернатора, отдельно прорабатывается возможность открытия в регионе филиала школы большого тенниса.

"Сейчас ведется подбор площадок, базовых организаций и источников финансирования проекта. Со своей стороны окажем проекту всю необходимую поддержку. Уверен, что совместная работа поможет воспитать новых талантливых спортсменов и укрепить спортивные традиции Ярославской области", - подчеркнул Евраев.

Надежда Петрова поблагодарила Михаила Евраева за поддержку и выразила уверенность, что партнерство станет долгосрочным и принесет реальные результаты.

Тема развития спорта стала одной из ключевых и в ходе работы на стенде Минспорта России, сообщает пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев рассказал о результатах, которых удалось добиться Ярославской области за последние годы: в регионе работает около 100 аккредитованных спортивных федераций, за последние годы создано 25 новых спортивных объектов. Регион также регулярно принимает и является организатором крупных всероссийских и международных турниров.