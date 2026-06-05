Губернатор Челябинской области ответил на вопрос о возвращении Кузнецова

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал Евгения Кузнецова легендой «Трактора».

Евгений Кузнецов в прошедшем сезоне начал играть за «Металлург», а затем перешел в «Салават Юлаев», а в июле 2024 года подписал контракт со СКА.

Алексей Текслер не дал прямого ответа на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова в «Трактор».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в разговоре с РИА Новости назвал легендой "Трактора" хоккеиста Евгения Кузнецова, однако отказался от прямого ответа на вопрос о его возможном возвращении в родной клуб.

В данный момент Кузнецов находится без команды. Прошедший сезон он начал в магнитогорском "Металлурге", однако по его ходу перешел в уфимский "Салават Юлаев".

"Вы знаете, я, наверное, сейчас однозначно не отвечу на этот вопрос. Женя - не просто воспитанник, Женя - легенда "Трактора", легенда Челябинска . Мы к нему именно так относимся. В свое время приглашали его в "Трактор", он выбрал СКА. Посмотрим, что будет. Я не буду загадывать сейчас по этому поводу", - сказал Текслер

Кузнецов является воспитанником хоккейной школы "Трактора". Профессиональную карьеру он начал в Челябинске в 2009 году, а в 2014-м перешел в клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В июле 2024-го Кузнецов вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА.