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Губернатор Челябинской области ответил на вопрос о возвращении Кузнецова - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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15:00 05.06.2026 (обновлено: 15:27 05.06.2026)
Губернатор Челябинской области ответил на вопрос о возвращении Кузнецова

Губернатор Текслер назвал хоккеиста Кузнецова легендой «Трактора»

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал Евгения Кузнецова легендой «Трактора».
  • Евгений Кузнецов в прошедшем сезоне начал играть за «Металлург», а затем перешел в «Салават Юлаев», а в июле 2024 года подписал контракт со СКА.
  • Алексей Текслер не дал прямого ответа на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова в «Трактор».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в разговоре с РИА Новости назвал легендой "Трактора" хоккеиста Евгения Кузнецова, однако отказался от прямого ответа на вопрос о его возможном возвращении в родной клуб.
В данный момент Кузнецов находится без команды. Прошедший сезон он начал в магнитогорском "Металлурге", однако по его ходу перешел в уфимский "Салават Юлаев".
"Вы знаете, я, наверное, сейчас однозначно не отвечу на этот вопрос. Женя - не просто воспитанник, Женя - легенда "Трактора", легенда Челябинска. Мы к нему именно так относимся. В свое время приглашали его в "Трактор", он выбрал СКА. Посмотрим, что будет. Я не буду загадывать сейчас по этому поводу", - сказал Текслер.
Кузнецов является воспитанником хоккейной школы "Трактора". Профессиональную карьеру он начал в Челябинске в 2009 году, а в 2014-м перешел в клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В июле 2024-го Кузнецов вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортЧелябинскЧелябинская областьАлексей Текслер
 
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