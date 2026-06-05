Текслер рассчитывает на приезд сильнейших фигуристов на чемпионат России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что рассчитывает на приезд сильнейших спортсменов на чемпионат России по фигурному катанию.