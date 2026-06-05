Текслер рассчитывает на приезд сильнейших фигуристов на чемпионат России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассчитывает на приезд сильнейших спортсменов на чемпионат России по фигурному катанию.
- Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске в пятый раз.
- Власти Челябинской области ставят задачу развивать фигурное катание, строить новые ледовые площадки и готовить тренеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что рассчитывает на приезд сильнейших спортсменов на чемпионат России по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года состоится в Челябинске. Город примет турнир в пятый раз.
"В Челябинской области каждый год проходят одни из главных стартов по фигурному катанию на уровне Российской Федерации. В этом году Челябинск в декабре примет чемпионат страны. Конечно, мы рассчитываем на то, что будут приезжать сильнейшие. Это дает большой импульс развитию фигурного катания в нашем регионе", - ответил Текслер на вопрос, повысит ли возможное участие Александры Трусовой и Камилы Валиевой в чемпионате России в Челябинске интерес к городу и турниру.
"Мы ставим задачу развивать не только хоккей, но и фигурное катание, строим новые ледовые площадки, собираемся готовить тренеров для фигурного катания. Мы осознанно сотрудничаем с Федерацией фигурного катания на коньках России и будем развивать дальнейшее сотрудничество, инфраструктуру, вовлекать специалистов и растить у себя молодых фигуристов", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.