Рейтинг@Mail.ru
Текслер рассчитывает на приезд сильнейших фигуристов на чемпионат России - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:51 05.06.2026 (обновлено: 15:19 05.06.2026)
Текслер рассчитывает на приезд сильнейших фигуристов на чемпионат России

Текслер рассчитывает на приезд сильнейших фигуристов на ЧР-2027 в Челябинске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассчитывает на приезд сильнейших спортсменов на чемпионат России по фигурному катанию.
  • Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске в пятый раз.
  • Власти Челябинской области ставят задачу развивать фигурное катание, строить новые ледовые площадки и готовить тренеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что рассчитывает на приезд сильнейших спортсменов на чемпионат России по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года состоится в Челябинске. Город примет турнир в пятый раз.
Челябинской области каждый год проходят одни из главных стартов по фигурному катанию на уровне Российской Федерации. В этом году Челябинск в декабре примет чемпионат страны. Конечно, мы рассчитываем на то, что будут приезжать сильнейшие. Это дает большой импульс развитию фигурного катания в нашем регионе", - ответил Текслер на вопрос, повысит ли возможное участие Александры Трусовой и Камилы Валиевой в чемпионате России в Челябинске интерес к городу и турниру.
"Мы ставим задачу развивать не только хоккей, но и фигурное катание, строим новые ледовые площадки, собираемся готовить тренеров для фигурного катания. Мы осознанно сотрудничаем с Федерацией фигурного катания на коньках России и будем развивать дальнейшее сотрудничество, инфраструктуру, вовлекать специалистов и растить у себя молодых фигуристов", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Александр Жулин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Наши звезды": Жулин призвал включить Валиеву и Трусову в состав сборной
28 мая, 17:30
 
ПМЭФ-2026СпортРоссияЧелябинскЧелябинская областьАлексей ТекслерКамила Валиева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    51
    49
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала