Рейтинг@Mail.ru
Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 05.06.2026
Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути

Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути из-за опасности БПЛА

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Железнодорожные пути. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за угрозы БПЛА задерживаются пассажирские поезда «Таврия», следующие из Крыма в города материковой части России.
  • Пассажиры задержанных более чем на 4 часа поездов обеспечиваются питанием и водой.
  • Среди задержанных поездов: №078 Симферополь — Санкт-Петербург (задержка на 5 часов), №174 Евпатория — Москва (задержка на 6 часов), №092 Севастополь — Москва (задержка на 11 часов).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России задерживаются в пути следования в связи с беспилотной опасностью, которая была накануне, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Как сообщал перевозчик накануне, утром в четверг было задержано 13 поездов из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия согласна на определенные компромиссы на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:24
"Обращаем ваше внимание: после вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия"... Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой", - говорится в сообщении компании.
Так, по состоянию на 9.00 мск задерживаются поезда из Крыма, в том числе отправлением 3 июня: №078 Симферополь - Санкт-Петербург - на 5 часов, №174 ЕвпаторияМосква - на 6 часов и №092 Севастополь – Москва - на 11 часов.
Еще следуют с опозданием четыре поезда, отправленные 4 июня: №098 Симферополь - Москва - на 1,5 часа, №076 Симферополь - Омск - на 4,5 часа, №028 Симферополь - Москва - на 2,5 часа и №092 Севастополь – Москва - на 6,5 часов.
Также задерживается состав №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 5 часов.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в ГСЭ.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине
Вчера, 22:43
 
ПроисшествияМоскваСимферопольРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала