Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за угрозы БПЛА задерживаются пассажирские поезда «Таврия», следующие из Крыма в города материковой части России.
- Пассажиры задержанных более чем на 4 часа поездов обеспечиваются питанием и водой.
- Среди задержанных поездов: №078 Симферополь — Санкт-Петербург (задержка на 5 часов), №174 Евпатория — Москва (задержка на 6 часов), №092 Севастополь — Москва (задержка на 11 часов).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России задерживаются в пути следования в связи с беспилотной опасностью, которая была накануне, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Как сообщал перевозчик накануне, утром в четверг было задержано 13 поездов из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА.
"Обращаем ваше внимание: после вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия"... Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой", - говорится в сообщении компании.
Так, по состоянию на 9.00 мск задерживаются поезда из Крыма, в том числе отправлением 3 июня: №078 Симферополь - Санкт-Петербург - на 5 часов, №174 Евпатория – Москва - на 6 часов и №092 Севастополь – Москва - на 11 часов.
Еще следуют с опозданием четыре поезда, отправленные 4 июня: №098 Симферополь - Москва - на 1,5 часа, №076 Симферополь - Омск - на 4,5 часа, №028 Симферополь - Москва - на 2,5 часа и №092 Севастополь – Москва - на 6,5 часов.
Также задерживается состав №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 5 часов.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в ГСЭ.