Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за угрозы БПЛА задерживаются пассажирские поезда «Таврия», следующие из Крыма в города материковой части России.

Пассажиры задержанных более чем на 4 часа поездов обеспечиваются питанием и водой.

Среди задержанных поездов: №078 Симферополь — Санкт-Петербург (задержка на 5 часов), №174 Евпатория — Москва (задержка на 6 часов), №092 Севастополь — Москва (задержка на 11 часов).

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России задерживаются в пути следования в связи с беспилотной опасностью, которая была накануне, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Как сообщал перевозчик накануне, утром в четверг было задержано 13 поездов из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА.

"Обращаем ваше внимание: после вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия"... Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой", - говорится в сообщении компании.

Так, по состоянию на 9.00 мск задерживаются поезда из Крыма , в том числе отправлением 3 июня: №078 Симферополь Санкт-Петербург - на 5 часов, №174 Евпатория Москва - на 6 часов и №092 Севастополь – Москва - на 11 часов.

Еще следуют с опозданием четыре поезда, отправленные 4 июня: №098 Симферополь - Москва - на 1,5 часа, №076 Симферополь - Омск - на 4,5 часа, №028 Симферополь - Москва - на 2,5 часа и №092 Севастополь – Москва - на 6,5 часов.

Также задерживается состав №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 5 часов.