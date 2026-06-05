ОЭЗ и промплощадки в Татарстане произвели продукции на 1,5 трлн руб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Особые экономические зоны, территории опережающего развития и промплощадки в Татарстане в 2025 году произвели продукции на 1,5 триллиона рублей, поэтому республика старается создавать для инвесторов необходимые условия, сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как следует из презентации национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам 2025 года, которая была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), первое место заняли Москва и Татарстан, второе место поделили Нижегородская область и Московская область, третье место - Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкирия.

Татарстан занимает лидирующие места в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ с 2015 года. В 2015-2017 годах республика была лидером рейтинга, в 2018 году заняла третью строчку, а в 2019-2025 годах удерживала второе место после Москвы.

Комментируя итоги рейтинга, Минниханов сообщил, что в Татарстане работают три особые экономические зоны, восемь территорий опережающего развития, 110 промплощадок.

"По прошлому году я могу сказать, что эти площадки дали продукции на 1,5 триллиона рублей. Мы видим здесь большой резерв для нашей республики. Хотя у нас и нефтяная промышленность, нефтепереработка, нефтехимия, но 1,5 триллиона рублей получить от этих площадок… Я думаю, что без мер поддержки федерального центра это бы не было реализовано", - сказал Минниханов.

Он поблагодарил за поддержку регионов президента России, правительство и Агентство стратегических инициатив.

"Несмотря на все сложности, которые у нас появляются, все меры федеральной поддержки - мы ими пользуемся… Самое главное – все эти рейтинги мы берем, очень хорошо анализируем и видим наши резервы. Большое спасибо Агентству стратегических инициатив за эту работу. На самом деле, это большая кропотливая работа, и это для нас является неким стимулом, где нам надо поправить ситуацию", - отметил глава Татарстана.

Минниханов выразил надежду на дальнейшую поддержку регионов в плане привлечения инвесторов со стороны федерального правительства. "Человека, который рискует своими деньгами, создает рабочее место, дает работу, мы должны ценить и любить. Поэтому мы этим занимаемся", - добавил он.