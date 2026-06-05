Президент Танзании пригласила партнеров инвестировать в добычу ископаемых

"Мы призываем вас присоединиться к нам во втором направлении - добыче и обогащению полезных ископаемых, где мы стремимся обеспечить, чтобы имеющиеся запасы золота, урана, никеля, графита, гелия, ниобия и других редких элементов приносили нам огромную экономическую выгоду", - заявила она.