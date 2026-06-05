Президент Танзании пригласила партнеров инвестировать в добычу ископаемых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан пригласила партнеров инвестировать в производство продукции, связанной с добычей золота, урана, никеля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ пригласила партнеров инвестировать в производство продукции, связанной с добычей золота, урана, никеля.
"Мы призываем вас присоединиться к нам во втором направлении - добыче и обогащению полезных ископаемых, где мы стремимся обеспечить, чтобы имеющиеся запасы золота, урана, никеля, графита, гелия, ниобия и других редких элементов приносили нам огромную экономическую выгоду", - заявила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.