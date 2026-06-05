Президент Танзании предложила России активнее экспортировать в ее страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на ПМЭФ предложила активизировать экспорт между Танзанией и Россией.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на ПМЭФ предложила России активнее экспортировать в эту африканскую страну.
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"Танзания хотела бы больше экспортировать в Россию, и хотим, чтобы Россия больше экспортировала в Танзанию", - сказала она на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.