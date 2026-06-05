Танзании планирует продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила на пленарном заседании ПМЭФ о планах продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
- Дипломатические отношения между Танзанией и Россией отметят 65-летие в декабре этого года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ заявила, что ее страна планирует продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
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"В декабре этого года наши страны отметят 65-летие установления дипломатических отношений. Безусловно, мы не считаем эту веху само собой разумеющейся. Мы воспринимаем её как неизменное свидетельство твердой приверженности взаимовыгодному партнерству, направленному на улучшение жизни наших народов", - сказала лидер Танзании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ