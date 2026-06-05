Танзании планирует продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ заявила, что ее страна планирует продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ